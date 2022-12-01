Teknelerden 4 milyon litre atık su alındı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin daha temiz kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri 2022 yılının 11 aylık döneminde 7 atık alım teknesi ile Göcek ve Gökova Körfezinde bulunan teknelerden atık topladı. Sezonun bitmesiyle birlikte ekipler 2023 yaz sezonu hazırlıklarına başladı.

4 milyon 483 bin litre pis su toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne kadar Gökova ve Fethiye Körfezinde 2 bin 242 tekneye hizmet verdi. Teknelerden bin 636 litre atık yağ, 7 bin 313 litre sintine, 4 milyon 483 bin 476 litre atık su, 4 milyon 216 bin 170 kg katı atık toplandı.

8 yılda 15 bin 992 tekneye hizmet verildi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2014-2022 tarihleri arasında Gökova ve Göcek koylarında toplam 15 bin 992 tekneye hizmet verdi. Ekipler bu süreç içeresinde 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su, 16 milyon 254 bin 795 kg katı atık toplandı.

Tekneler gelecek sezon için bakıma alındı

Muğla Büyükşehir belediyesine ait 7 adet atık alım teknesi 2023 turizm sezonu için bakım ve onarıma alındı. 7 atık alım teknesi onarım ve bakımların ardından yeni turizm sezonunda hizmet vermeye devam edecek.