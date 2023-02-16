Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhit Marmaris'te yakalandı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, Kahramanmaraş bölgesinde müteahhitlik yapan ve hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri olan 76 yaşındaki Mesut Başkır'ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi'nde çalışma başlattı. Ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun taraflarında bir yelkenli tekne tespit ederek durdurdu. Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı olan müteahhit Mesut Başkır gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan 76 yaşındaki kaçak müteahhit işlemlerin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi. Müteahhit Mesut Başkır emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.