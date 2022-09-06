Teknofest Karadeniz'de Muğla rüzgarı esti

1 yıllık emek ve çalışmanın sonunda Teknofest şampiyonu olan ve dereceye giren takımlar belli oldu.

Muğla'nın farklı okullarından gençlerin yer aldığı takımlar, projeleriyle Türkiye'nin enleri arasında yer alarak biri şampiyonluk kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. Samsun'un Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen ödül töreninde Teknofest Karadeniz yarışmalarında şampiyon olan takımlara kupaları ve ödülleri verildi.

Roket Takımı Türkiye Şampiyonu

Teknofest Liseler Arası Roket Yarışması'nda Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi koordinesinde kurulan Kavaklıdere Roket Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon öğrenciler, 3 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde şampiyonluk kupasını ve 70 bin Türk lirası birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kavaklıdere Roket Takımı En İyi Sunum Ödülünün de sahibi olarak Teknofest Karadeniz'i iki kupa ile tamamlamayı başardı.

Muğla BİLSEM Üçüncülük Kupası

TEKNOFEST 2022 Liseler Arası Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Kutup Araştırma Üsleri İçin Yenilenebilir Bir Enerji Sistemi Tasarımı" adlı projeleriyle Türkiye üçüncüsü olan Muğla Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri de başarılarını aldıkları üçüncülük kupasıyla taçlandırdı.

Bir diğer üçüncülük ödülü ise Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi/ Martılar Teknoloji Takımından geldi. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda geliştirdikleri “Orman Yangınlarını Tespiti ve Yapay Zekayla Erken Uyarı Sistemi Projesi” ile dikkatleri üzerine çeken Marmaris Martılar Takımı Türkiye üçüncülüğü elde ederek Teknofest üçüncülük kupasını aldı.

İl Müdürü Emre Çay öğrencileri kutladı

Gençlerimizin TEKNOFEST başarıları ile tüm Muğla'yı gururlandırdığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Gençlerimiz, inanarak yola çıktılar; gayret ettiler ve başardılar. Teknofest Karadenizden 4 kupa ile dönen ve bizlere bu mutluluğu yaşatan gençlerimizi, onlara rehberlik eden danışman öğretmenlerimizi, emeği geçen, destekleriyle yanımızda olan herkesi yürekten kutluyorum” dedi.