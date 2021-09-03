Teknoloji Fakültesi mezunlarını uğurladı

Törenlere, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Prof. Dr. Artay Yağcı, Üniversitemiz Genel Sekreteri ile birlikte Daire Başkanları ve personeli ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, mezun öğrencilere temiz teknoloji üreten mühendisler olmaları temennisinde bulunarak, “Sizler dünyamızı ve insan yaşamını daha yaşanılabilir kılarken, diğer canlılara ve ekolojik dengeyi her daim göz önünde bulundurmalı, hatta mümkünse bu değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmalısınız. Sizi temin ederim dünyamızın bugün öncelikli ihtiyacı bu çalışmalardır. Bu nedenle insan elinden çıkan her ürünün kültürel ve sosyolojik sonuçları olduğunu unutmamak gerekmektedir. Ben bu değerlere sahip öğrenciler yetiştirdiğimizi onların gerçekleştirdikleri projelerden rahatlıkla görüyorum ve sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

Muğla Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri de mezuniyet heyecanı yaşadı. Çevrimiçi ortamda düzenlenen törene, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yüksekokul öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.