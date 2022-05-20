Teknolojiden uzak kutlama

Muğla'nın Ula ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında çocuklar teknolojiden uzak, eğlenceli bir gün yaşadı.

İsmail Akkaya Çok Amaçlı tesiste, Ula ilçesindeki tüm okulların katılımı ile uçurtma uçurma, yumurta kırma, çuval yarışı ve halat çekme yarışları düzenlendi. Öğrenciler Belediye tarafından hazırlanan tesiste uçurtma şenliği sonrası yumurta kırma etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrenciler en fazla çuval yarışı ve halat çekme yarışlarında eğlendi. Çuval yarışında ilkokul ve ortaokul kategorilerinde yarışan öğrenciler çuval içinde 50 metre yürüyerek birinci olabilmek için yarıştı. Eğlenceli dakikalar yaşayan öğrencilerin çuval yarışının ardından ise halat çekme yarışları gerçekleştirildi. Kızlar ve erkekler kategorisinde yapılan halat çekme yarışlarında ekipler kıyasıya mücadele etti.

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, çocuklara teknolojiden uzak, eğlenceli bir gün yaşatmak istediklerini söyledi. Türkler, “Çocukluğumuzun oyunlarını zaman geçtikçe kaybetmeye başladığımızı düşündük ve 19 Mayıs Bayramını bir gün değil, bir haftaya yayarak kutlama kararı aldık. Bu kutlama etkinlikleri çerçevesinde bugün yumurta yarışması, çuval yarışması ve konser etkinlikleri ile beraber bir haftaya yayma kararı aldık. Bu etkinliklerle eski oyunlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Teknolojiden, cep telefonundan, internetten biraz daha uzak etkinlikler ile çocuklarımızı hiç olmazsa bizim çocukluğumuzda yaşadığımız o duyguları yaşamalarını istedik. Ana hedefimiz de bu zaten” dedi.