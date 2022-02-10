İhlas Haber Ajansı

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Telefon hırsızı tutuklandı

Menteşe ilçesinde bir otelden cep telefonu hırsızlığı iddiası ile gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, otelden telefon hırsızlığı ihbarının ardından Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası şüphelinin izi takip edildi. Cep telefonu hırsızlığını gerçekleştirdiği ileri sürülen H.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


22 yaşındaki şüpheli H.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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