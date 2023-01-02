Telefoncudan 120 bin liralık soygun

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahsın telefoncudan 120 bin TL değerinde malzeme çalması güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibi, hırsızların bulunmasını istedi.

Olay 30 Aralık gecesi Çarşı Mahallesi Yıllıkçı Sokak üzerinde yaşandı. Başında kapüşon, elinde eldiven ve yüzünde maske ile telefon satan bir işletmeye gelen kimliği belirsiz şahıs, tornavida ve bahçe makası ile 10 dakika uğraşıp işletmenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride 20 dakika boyunca kalan şüpheli, işletmedeki cep telefonları, bilgisayar ve nakit parayı aldıktan sonra işletmeden çıktı. Açtığı kapıyı çeken şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık esnasında 2 kişini de dışarıda gözcülük yaptığı öğrenildi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarla hırsızlığı gerçekleştiren hırsızın iş yerinden 120 bin TL malzeme çaldığı öğrenildi.

Sabah geldiğinde hırsızlığı fark eden işletme sahibi 31 yaşındaki Hasan Ali Gül, karakola giderek şikayetçi oldu. İşletme sahibi Hasan Ali Gül, "Geçtiğimiz Cuma günü iş yerimize hırsız girdi. Akşam 7 gibi dükkanı kapattım. Ertesi gün komşumuz haber verdi. Kapımızın açık olduğunu söyledi. Kontrol ettiğimde etrafında dağınık olduğunu gördüm. Hemen polisi aradım sonrasında şikayetçi oldum. Tamir için bırakılan telefonlar, vitrin telefonları ve tamir için bırakılan bilgisayarları çalmış bunun dışında kasada bir miktar para vardı onu da almış. Ortalama 120 bin lira civarında bir zararımız var. Bahçe makası ve tornavida ile kapının göbeğini kırarak giriyorlar. Toplamda 3 kişiler, 2'si gözcülük yapıyor diğeri içeri giriyor. 12 yıldır esnafım burada ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" diye konuştu. Öte yandan Gül, hırsızın telefon kutularından bazılarının boş olduğunu görünce sinirlenip yırttığını ifade etti.