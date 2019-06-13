TEMA'lı özel öğrenciler farkındalık oluşturdu

Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özel öğrencileri, Dünya Çevre Günü kapsamında bir etkinlik düzenlediler. Etkinlikte özel öğrenciler temizlik yapıp, çiçek fidanı diktiler.

TEMA Vakfı Milas Temsilciliği; Milas'ın Kemikler Mahallesi'nde Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekmek için M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerin de katılımlarıyla birlikte etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan 35 özel öğrenci ve 15 personel gün boyunca çevreyi temizleyip, çiçek fidanı diktiler.

Çevre bilincini oluşturmak için zaman zaman etkinlikler düzenlediklerini söyleyen TEMA Vakfı İlçe Temsilcisi Mehmet Nergiz; “Bugün burada özel öğrencilerimizle çok keyifli bir vakit geçirdik. Bu güzel günde hep birlikte çevreyi temizleyip, çiçek fidanları diktik. Sadece bu tür günlerde değil, günlük yaşantımızın her anında çevre için birçok şey yapabiliriz. Atıkları doğru biçimde ayırdığımızda, geri dönüşüm kazanabiliriz. Yeşil kalan yerlerimizi korumalı ve bu yerleri çoğaltmalıyız. Doğa için mücadele eden tüm vatandaşlarımızı TEMA'ya bekliyoruz” dedi.