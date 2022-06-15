Terk edilmiş koyda çadır kurdu, belediyeden bir kürek bir süpürge istiyor

Geçtiğimiz yıllarda mahkeme kararı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna geçen kamp alanı, özellikle yaz mevsiminin gelmesi ile çadır tatilcileri ile dolup taşıyor. Tuvaleti ve suyu olmayan kamp girişi Büyükşehir belediyesi tarafından beton bariyerler ile kapansa da çadırını alıp gelen, tatil döneminde buraya mesken tutuyor.

‘26 aydır burada yaşıyor'

2005 yılından bu yana atıl vaziyette duran kamp alanında pandemi döneminden bu yana kurduğu çadır içerisinde yaşadığını belirten 56 yaşındaki Osman Gazi "Muhasebecim tarafından dolandırıldım ve mali suçlar ile ilgili hapis cezasına çarptırılınca yaklaşık 2.5 yıl cezaevinde yattıktan sonra cezaevinden çıkınca her şeyin dağıldığını gördüm. Buraya geldim, kendimi toplamaya çalışıyorum. Geldiğimde buralar hep çöptü ellerimle çöpleri temizledim. Ben burada istilacı değilim, gidecek başka hiçbir yerim yok" diyerek kendisinin burada kalmak istediğini bölgenin temizliğini yapabilmek için de belediyeden kürek ve süpürge talebinin olduğunu söyledi.

Kamp alanının misafirlerinden Kazakistanlı Ekolojist Rufina Gabtrakhman "Buraya önceki yıllarda da geliyordum, buranın doğası, denizi ağaçları çok güzeldi ama her yer çöp içindeydi ve ben çok üzülüyordum. Geçen yıl tekrar geldim ve burayı temizlenmiş gördüm, Osman abiyi tanıdım burayı çok güzel temizlemiş ve burası ile ilgili duygusal bağ kurmuş bunu da gördüm. Lütfen ona yardım edin burayı çok seviyor" şeklinde konuştu.