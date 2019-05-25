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Termik santralin kömür bandında yangın

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesindeki Kemerköy Termik Santrali’nin kömür bandında yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin kömür bandında yangın çıktı. Yangında yaklaşık 1 kilometrelik bant hasar gördü.


Çıkış nedeni belirlenemeyen termik santraldeki kömür bandı yangınının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sondası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralline ait ekipler müdahale etti.


Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 1 kilometrelik kömür bandı yangında zarar gördü.

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