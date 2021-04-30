Terminatör böcekler işbaşında

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı işletmelerde çam ağaçlarında kurumaya neden olmayan, fakat ağaçların gelişimini engelleyen çam kese böcekleri ile mücadele amacıyla geliştirilen 'terminatör böcekler' (calosoma sycophanta) doğaya bırakılıyor.

Bu kapsamda hazırlanan 70 adet tel kafes çam kese böceğinin yoğun olarak görüldüğü ormanlık alanlara bırakıldı. Ayrıca uygun noktalara yine biyolojik mücadele yöntemlerinden olan 10 adet havuz-adacık yapıldı. Çam kese böceği tırtıllarıyla beslenen kuş türleri için 100 adet kuş yuvası ağaçlara asıldı.

Muğla Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, orman zararlılarıyla mücadele kapsamında çam kese böceğiyle doğaya uygun biyolojik yöntemlerle mücadele ettiklerini söyledi. İşletme Müdürü Yüksek, “Ormanlarımızın sürekliliğini tehdit eden biyolojik faktörlerin başında böcek zararlıları gelmektedir. Bu böcek zararlıları içinde çam kese böceği önemli bir yer işgal eder. Ağaçların kurumasına neden olmasa da gelişimini olumsuz etkiler” dedi.