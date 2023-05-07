Ters dönen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Muhammet Halit Uğur, yönetimindeki 34 RD 5707 plakalı araç ile Sakartepe rampasından iniş yaparken Akyaka kavşağının hemen üst bölümündeki virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracını kaydıran sürücü yolun sağ tarafına sürüklenerek araç ters döndü.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine trafik ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Sürücü Muhammet Halit Uğur kazadan yara almadan ters dönen araç içinde çıkarken, olay yerine gele 112 ambulans ekipleri tedbir için sağlık kontrolünden geçirdi.