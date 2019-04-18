Terzi Salih'in 105 Sokağı 23 Nisan'a hazır

Marmaris'te 65 yaşındaki terzi Salih Yazgan'ın önderliğinde gönüllü vatandaşlar, 105 Sokak'taki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını gelenek haline getirdi. Vatandaşlar, bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek kutlamalar öncesi, iki bin Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve ilkokul öğrencilerinin yaptığı bez afişlerle sokağı süsledi.

Marmaris'te vatandaşlar, Kemeraltı Mahallesi'ndeki 105 Sokağın ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çalışmalara başladı. Değişik boyutlardaki iki bin Türk Bayrağının asıldığı sokak adeta kırmızı-beyaz renklere büründü. Hazırlıklar ve program hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, aralarında palyaço kıyafetli liseli öğrencilerin de bulunduğu gönüllüler ve basın mensupları 105 Sokak'ta buluştu. Buluşma sırasında 200 metrekarelik sokağın en büyük Türk Bayrağı, gönüllülerin alkışları ve söyledikleri marşlar eşliğinde açıldı. 6 yıl önce başlatılan kutlamaların öncüsü terzi Salih Yazgan tarafından bir binanın çatısından aşağıya bırakılan bayrak görsel şölen oluşturdu. Sokağın da sakini ve esnafı olan Salih Yazgan, Türkiye'de 23 Nisan'ı bir sokakta vatandaşlar tarafından hazırlanıp, kutlanan tek yerin 105 Sokak olduğunu iddia etti. Bu etkinliği Maramrairs' kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu belirten Yazgan, “23 Nisan'da Türkiye'nin en güzel, en renkli, en coşkulu sokağı burası olacak” diye konuştu.

Salih Yazgan, Kaymakamlıktan izin alınarak organize edilen kutlamaların hafta sonu başlayacağını kaydederek şunları söyledi: "6 yıl önce başladığımızda hedefimiz sokağımızın Türkiye çapında örnek olmasını sağlamaktı. Geldiğimiz noktada bunu başardığımızı görüyoruz. Sadece Marmaris değil Türkiye'nin dört biryanından hatta yurtdışından olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah, bize duyulan bu ilgiyi, sevgiyi boşa çıkarmayacağız. Kimseyi rahatsız etmeden çalacağımız müzikler ve marşlar eşliğinde çocuklarımızla oynayacağız. Sokağın trafiğe kapatılacağı 23 Nisan günü ücretsiz yiyecek ve içecek ikramımız olacak. Palyaçolar çocuklarımızın neşesine neşe katacak. Çocuklarımızın yaptığı resimler sergilenecek. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin maketi, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin için sokağımıza getirilecek. Çocuklarımızı eğlendirmek için daha bir çok sürprizimiz olacak." dedi.

Hiçbir kurum yada kuruluşun kendilerine maddi destek sağlamadığının söyleyen Yazgan, “Burada gördüğünüz her şey, düzenlenecek program bizler tarafından hazırlanıyor. Kaymakamlığımız sağ olsun, 23 Nisan günü sokağın trafiğe kapanmasını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlıyor. Belediyemizin temizlik işleri çalışanları kutlamalar öncesi, sırası ve sonrasında sokağımızın pırıl pırıl kalması için uğraş veriyor. Bu vesileyle emeği geçen, geçecek herkese teşekkür ediyoruz.”

23 Nisan Günü Sokak'taki kutlamaların sunuculuğunu yapacak olan “O Ses Türkiye” adlı yarışma programında yıldızı parlayan şarkıcı Yonca Poyrazoğlu da “Bu Sokak'ta çocuklarımız için gönüllü olarak görev almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Tek hedefimiz, çocuklarımızı eğlendirip, mutlu edebilmek” dedi.