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Tesadüfün böylesi

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki ayrı araçta sürücü olan kardeşler yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki ayrı araçta sürücü olan kardeşler yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Ula Oyru Mahallesi'nden Karabörtlen Mahallesi orman deposuna tomruk taşıyan Mehmet Demirtaş'ın (57) kullandığı kamyon ile Turgut Mahallesi istikametine seyreden Selahattin Demirtaş (53) yönetimindeki kamyon, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.


Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan görgü tanıklarının ihbarı sonrası olay yerine 112 Acil Yardım ambulansı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü iki kardeş 112 ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste ilk müdahaleleri yapılan Mehmet ve Selahattin Demirtaş kardeşler, göğüs ve ortopedi uzmanları tarafından tedavi altına alındı.

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