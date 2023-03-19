İhlas Haber Ajansı

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Teyp içerisinde 3 tabanca ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde yapılan arabada teyp içerisinde zulalanmış 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde yapılan arabada teyp içerisinde zulalanmış 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, Gümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.A.T. isimli şüphelinin otomobilinde ruhsatsız taşıdığı bilgisini aldı. Şüphelinin kullandığı otomobil Bodrum KOM ekiplerince durduruldu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada teyp içerisine gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi. Otomobildeki şüpheli H.A.T. gözaltına alınırdı.

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