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Teyyare Kavşağında çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımcı kurumlarla birlikte il merkezinde başlattığı Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımcı kurumlarla birlikte il merkezinde başlattığı Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap, cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Teyyare Kavşağındaki yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı.


Kavşak modern dönel kavşak haline getiriliyor


Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği Teyyare Kavşağı yeniden düzenlenerek modern dönel kavşak haline getiriliyor. Teyyare Kavşağının bulunduğu bölgede altyapı çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise devam ediyor.


Trafikte bekleme süresi azaltılacak


Yol güzergâhında sürüş konforunun artırılması için sıcak asfalt kaplamasının ve yaya trafiğine uygun olarak kaldırım kaplamalarının yenileneceği Teyyare Kavşağında çalışmalar kapsamında trafikte bekleme süresinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor.

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