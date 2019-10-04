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Tezcan sanayi esnafını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, sanayi sitesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.


Ortaca Ata Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret eden Tezcan, ilçe esnafının her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Ziyarette, sanayi esnafının sıkıntılarını dinleme fırsatı da bulduklarını belirten Tezcan; “Problemlerin çözümü konusunda esnafımızın görüşlerini ve çözüme yönelik tavsiyelerini dinledik. Sanayi sitemizin daha da iyi hale gelebilmesi için fikir alışverişinde bulunduk. Çok verimli görüşmeler yaptığımıza inanıyorum.” dedi.


Tezcan, esnaf ziyaretlerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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