TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 - Kocaelispor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Tayfun'un ceza alanına ortaladığı topu Samed yakından vurdu. Ubeyd gole izin vermedi
51. dakikada Samed'in ceza alanı dışından savurduğu şutu, kaleci Ubeyd, kornere tokatladı.
78. dakikada sol kanattan gelen ortaya ceza sahası içinde Okan'ın sert vuruşunda kaleci Ubeyd, topu oyun alanına çeldi. Dönen topu Okan
penaltı noktasına indirirken, Beykan karambolde yaptığı sert şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Süleyman Bahadır, Ramazan Ufuk Avdaş, Bedirhan Soydemir
Fethiyespor: Übeyd Adıyaman, Doğan Can Kılıç, Rıdvan Türk (Onut Taha dk. 75), İlyas Yılmazer, Sezer Özmen, Azad Filiz, Selçuk Alibaz (Oktay Balcı dk. 83 ?) , Berkay Samancı (Selimcan dk. 75), Ali Ceylan (Burak Özduman dk. 83 ?), Murat Yılmaz, Aykut Uluç (Umut Sönmez dk. 90 ?)
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Cem Ekinci (İlyas Kubilay dk. 65), Yusuf Cihat Çelik (Beykan Şimşek dk. 32 (Diogo dk. 84 ?), Okan Eken, Tayfun Aydoğan, Emre Nefiz (Mert Çölgeçen dk. 46), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya (Cengizhan dk. 84 ?)
Gol: Beykan Şimşek (dk. 78) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, İsmet Yumakoğulları (Kocaelispor), Selçuk Alibaz, Murat Yılmaz (Fethiyespor)