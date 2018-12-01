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TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor 'a 2-0 mağlup oldu.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değirmenci, Okan Akbal


Fethiyespor: Mert, Erdi, Oktay, Fethi, Mahmut, (Dk. 76 Onur Okan), Yiğit, Kazım, ( 46. Anıl), Yakup Ramazan Zorlu, Alican, (Dk. 83 Selçuk), Ramazan Işık, Metin


Manisa Büyükşehir Belediyespor : Yusuf, Abdurrahman, Onur Kolay, (Dk. 87 Kürşat),Alper, (Dk. 69 Fatih ), Umut, Ufukhan, Mehmet, Oğuzhan, Erhan, Zafer, (Dk. 63 Artun), Yaser


Gol: Dk. 31 Umut, Dk. 85 Artun (Manisa Büyükşehir Belediyespor )


Sarı Kartlar: Dk. 29 Yiğit ( Fethiyespor), Dk. 47 Oğuzhan (Manisa Büyükşehir Belediyespor )

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