TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 - Tokatspor 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Burak Pakkan, Birtan Yavuz, Berkay Daban
Fethiyespor: Übeyt, Erdi, Alper (Dk.46 Anıl Arıcıoğluxx), Oktay (Dk.73 Sefa), Cumhur, Fethi, Yiğit, Yakup (Dk.82 Onur Garip), Alican,Medeni, Abdullah
Tokatspor: Akın, Emrah, Azad, Berat Tosun (Dk.75 Enes), Erhan (Dk.82 Ahmet), Onur, Noyan, Muhammed, (Dk. 54 Berat Çetin Kaya), Ömer Kandemiz, Ömer Alp Kulga, Anıl Şahin
Sarı Kartlar: Dk. 19 Alper Önal, Dk. 65 Fethi (Fethiyespor) Dk. 36 Ömer Kandemir, Dk. 66 Anıl Şahin, Dk. 90+1 Enes (Tokatspor)