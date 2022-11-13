TFF 2. Lig : Fethiyespor: 0 - Uşak Spor A.Ş.: 2

TFF 2.
lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Uşak Spor A.Ş Kulübü 2-0 mağlup oldu.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Metehan Alpat, Adem Şahan. Ferhat Çalar
Fethiyespor:
Enes, Doğan Can(Aykut dk. 75), Taha Can, Rıdvan, Selim, Burak Başkaya(Cihan dk. 46), Oktay, Burak Özduman(Berkin dk. 54), Selçuk Alibaz, Onur Taha(İlyas dk. 63), Selçuk Hakalmaz
Uşak Spor A.Ş.: Vedat, Şamil, Muzaffer(Doğan k. 85), Onurcan(Ahmet Hakan dk.72), Sefer (İbrahim Çağrı k. 65), Murad Han(Ömer Faruk k. 65), Murat Şenel (Dk 85 İbrahim), Mehmet, Onur, Sefa, Erhan
Goller: Murad Han (dk. 36) Onurcan (dk. 45+3) (Uşakspor),
Sarı Kartlar: Selim, Enes, Cihan, Selçuk, Oktay Balcı (Fethiyespor), Vedat (Uşakspor)