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TFF 2. Lig : Fethiyespor: 0 - Uşak Spor A.Ş.: 2

TFF 2.

lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Uşak Spor A.Ş Kulübü 2-0 mağlup oldu.



Stat: Fethiye Şehir


Hakemler: Metehan Alpat, Adem Şahan. Ferhat Çalar


Fethiyespor:


Enes, Doğan Can(Aykut dk. 75), Taha Can, Rıdvan, Selim, Burak Başkaya(Cihan dk. 46), Oktay, Burak Özduman(Berkin dk. 54), Selçuk Alibaz, Onur Taha(İlyas dk. 63), Selçuk Hakalmaz


Uşak Spor A.Ş.: Vedat, Şamil, Muzaffer(Doğan k. 85), Onurcan(Ahmet Hakan dk.72), Sefer (İbrahim Çağrı k. 65), Murad Han(Ömer Faruk k. 65), Murat Şenel (Dk 85 İbrahim), Mehmet, Onur, Sefa, Erhan


Goller: Murad Han (dk. 36) Onurcan (dk. 45+3) (Uşakspor),


Sarı Kartlar: Selim, Enes, Cihan, Selçuk, Oktay Balcı (Fethiyespor), Vedat (Uşakspor)

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