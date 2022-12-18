TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 - Adıyaman FK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta 19. hafta mücadelesinde Fethiyespor, ilk yarının son maçında konuk ettiği Adıyaman FK'ya takıldı. Lacivert-beyazlılar, 55. dakikada Göktan'ın golüne 58. dakikada Sinan'ın golüyle cevap verdi. Fethiyespor, puanını 22'ye yükseltti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Yusuf Aydın, Harun Reşit Güngör, Çağlar Demirkıran
Fethiyespor: Murat, Doğan Can, Taha Can, Rıdvan, Selim, Mustafa (Burak Özduman dk. 73), Sinan, İlyas (Selçuk Hakalmaz dk. 80), Oktay, Selçuk (Berkin dk. 62), Onur, (Ali dk. 62)
Adıyaman FK: Melih, Tevfik, Ömer (Furgan dk. 90 ?), Ayberk (İbrahim dk. 62), Emirhan (Ömürcan dk. 75), Göktan, Kerem, Haydar, Yiğit, Burak, Çağrı
Goller: Göktan (dk. 55), (Adıyaman FK), Sinan Kalaycı (dk. 58) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Göktan, Yiğit, Ömer (Adıyaman FK), Rıdvan (Fethiyespor)