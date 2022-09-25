İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 85. dakikada Selçuk Alibaz'ın attığı gol ile 1-0 yenerek, evindeki kazanma serisini sürdürdü.



Stat: Fethiye Şehir


Hakemler: Bayram Başkan, Çağrı Ateş, Göktuğ Hazal Erel


Fethiyespor: Enes Fideo, Doğan Can, Taha Can, Rıdvan, Selim (Selçuk dk. 81),Sinan, Aykut, (Onur Taha dk. 68), Burak Başkaya (Berkin dk. 80) , Oktay, Burak Özduman (Mustafa dk. 64), Selçuk Hakalmaz


Etimesgut Belediyespor: Murat Can, Abdulcebrail, İsmail, Eren (Muhammet dk. 86 ?), Efşan, Furkan (Berk dk. 70), Reşo, Mehmet Sıddık (Aykut dk. 86 ?), Semih, Turan (Rüstem dk. 76), Alaattin


Gol: Selçuk Alibaz (dk. 85) (Fethiyespor)


Sarı kartlar: Sinan Kalaycı, Oktay (Fethiyespor), Efşan, Reşo, Berk (Etimesgut Belediyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.