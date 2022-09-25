TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 85. dakikada Selçuk Alibaz'ın attığı gol ile 1-0 yenerek, evindeki kazanma serisini sürdürdü.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Bayram Başkan, Çağrı Ateş, Göktuğ Hazal Erel
Fethiyespor: Enes Fideo, Doğan Can, Taha Can, Rıdvan, Selim (Selçuk dk. 81),Sinan, Aykut, (Onur Taha dk. 68), Burak Başkaya (Berkin dk. 80) , Oktay, Burak Özduman (Mustafa dk. 64), Selçuk Hakalmaz
Etimesgut Belediyespor: Murat Can, Abdulcebrail, İsmail, Eren (Muhammet dk. 86 ?), Efşan, Furkan (Berk dk. 70), Reşo, Mehmet Sıddık (Aykut dk. 86 ?), Semih, Turan (Rüstem dk. 76), Alaattin
Gol: Selçuk Alibaz (dk. 85) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Sinan Kalaycı, Oktay (Fethiyespor), Efşan, Reşo, Berk (Etimesgut Belediyespor)