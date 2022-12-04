TFF. 2. Lig Fethiyespor 1 - Kırklarelispor 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Eren Gökmen , Levant Yeşilyurt, Faruk Yağlı
Fethiyespor: Enes Fidayeox, Doğan, Taha Can, Rıdvan,Selim, Sinan Kalaycı , (Dk. 80 Mustafa), Aykut, (Dk. 90+3 Şahan), İlyas,Oktay, (Dk. 82 Burak Özduman), Berkin, (Dk. 68 Halil), Onur Taha Takır
Kırklarelispor: Mehmet, Atakan,(Dk. 79 Enes karakuş), Ömer,(Dk. 63 Ensar), Murat, Hüseyin, (Dk. 90 Şevki), Furkan, Serhat,(Dk. 3 Mert), Enes İslam İlkim ,Sinan Akgöl (Dk. 90 Sabrican), Burak Albayrak, Hasan
Goller: Dk.33 Oktay ( Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 19 Murat ( Kırklarelispor), Dk. 51 Rıdvan, Dk. 63 Selim, Dk. 77 Onur Taha, Dk.77 Sinan ( Fethiyespor)
Kırmızı Kart: Dk. 53 İlyas ( Fethiyespor)