TFF 2. Lig Fethiyespor: 1 - Sarıyer: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Sarıyerspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Haydar Avcı, Furkan Ulu
Fethiyespor: Enes, Taha Can Velioğlu, Şahan, Rıdvan, Burak Başkaya (Onur Taha dk. 31), Oktay (Cihan dk. 76), Burak Özduman (Mustafa dk. 65), Halil, Berkin (Sinan dk. 65), Selçuk Alibaz, Selçuk Hakalmaz
Sarıyer: Hacı Ramazan Özkanlı, Hüsnü, Hüseyin, Taha Dönmez, Berkay, Atalay (Metin dk. 70), Nuri, Işık, Bahri, Ramazan Çevik (Eren dk. 74), Bertul
Goller: Hüseyin (dk. 6) (Sarıyerspor), Taha Can (dk. 17) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Hacı Ramazan, Işık Kaan, Taha Dönmez (Sarıyerspor), Halil, Şahan (Fethiyespor)