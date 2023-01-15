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TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Fethiye Şehir


Hakemler: Yücel Büyük, Burak Celep, Mücahid Adem Çelebi


Fethiyespor: Murat, Taha Can, Rıdvan, Selim, Sinan (Azad dk. 82 ?), Aykut (Burak dk. 67), Oktay, Selçuk (Berkin dk. 67), Emre, Umut (Ali Ceylan dk. 89 ?), Sezer


Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Emrah, Ercüment, Aykut Emre (Abdulkadir dk. 85 ?), Hakan, Mümin, Fatih, Mevlüt, Emre, Embiya (Erdem dk. 90 ?), Oğuzhan


Goller: Selçuk Alibaz (dk. 30) (Fethiyespor), Mevlüt Çelik, (dk. 48), Fatih Bektaş (dk. 82) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı kartlar: Selçuk Alibaz, Burak Özduman (Fethiyespor), Mevlüt Çelik (Zonguldak Kömürspor)

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