TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Yücel Büyük, Burak Celep, Mücahid Adem Çelebi
Fethiyespor: Murat, Taha Can, Rıdvan, Selim, Sinan (Azad dk. 82 ?), Aykut (Burak dk. 67), Oktay, Selçuk (Berkin dk. 67), Emre, Umut (Ali Ceylan dk. 89 ?), Sezer
Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Emrah, Ercüment, Aykut Emre (Abdulkadir dk. 85 ?), Hakan, Mümin, Fatih, Mevlüt, Emre, Embiya (Erdem dk. 90 ?), Oğuzhan
Goller: Selçuk Alibaz (dk. 30) (Fethiyespor), Mevlüt Çelik, (dk. 48), Fatih Bektaş (dk. 82) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Selçuk Alibaz, Burak Özduman (Fethiyespor), Mevlüt Çelik (Zonguldak Kömürspor)