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TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Fatih Karagümürük 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Turgut Doman, Sezgin Altun, Özcan Sultanoğlu


Fethiyespor: Übeyd, Erdi, Alper, (Dk. 89 Mertcan), Onur, (Dk. 60 Anıl), Cumhur, Fethi, Emre, Sefa, (Dk. 73 Oktay), Alican, Medeni, Abdullah,


Fatih Karagümürük: Tarık, Şenol, Turgut, ( Dk. 55 Tuğrul), Youssef, (Dk.68 Ramazan), Erkan, Murat, Ufuk, Bilal, Abdulhamit, Ali, Ahmet,( Dk. 83 Barış)


Gol: Dk. 24 AlperDk. 76 Emre ( Fethiyespor)


Sarı Kartlar: Dk. 16 Sefa, Dk. 25 Alper ( Fethiyespor), Dk. 60 Şenol, Dk. 75 Bilal (Fatih Karagümrük)


Kırmızı Kart: Dk. 56 Turgut, Dk. 81 Abdulhamit (Fatih Karagümrük)

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