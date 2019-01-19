TFF 2. Lig Fethiyespor:1 Şanlıurfaspor: 2

Lig kırmızı grup Muğla ekibi Fethiyespor, Şanlıurfaspor'u Muğla Atatürk stadında konuk etti. Maça kötü başlayan Fethiyespor 13 dakika içinde kalesinde 2 gol gördü. İlk yarının uzatma dakikalarında Fethiyespor Yakup Ramazan Zorlu ile skoru bire indirdi. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fethiyespor, geliştirdiği ataklardan yararlanamazken, karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Mehmet Uludağ, Cankut Gönenç

Fethiyespor: Kemal Mert Özyiğit, Recep Yılmaz (Dak. 43 Yiğit Yöney), Erdi Bakırcı, Oktay Delibalta (Dak.74 Onur Okan), Cumhur Yılmaztürk, Emre Balak, Ramazan Zorlu, Alican Karadağ, Medeni Böngöl, Abdullah Topkara, Anıl Arıcıoğlu (Dak. 81 Mahmut Metin?)

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Samet Akaydın, Aykut Akgün, Harun Aydın (Da. 44 Fevzi Özkan), Oğuzhan Türk, Sercan Kaya (Dak. 81 Halil İbrahim Tuna), Mehmet Taşçı, Can Erdem (Dak.68 Benhur Keser), Ömer Bozan, Deniz Çevik, Halil Köçer

Goller: Dak. 8-13 Sercan Kaya (Şanlıurfaspor) Dak. 45+2 Yakup Ramazan Zorlu (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Emre Balak, Anıl Arıcıoğlu, Yakup Ramazan Zorlu (Fethiyespor) Deniz Çevik, Halil Köçer, Can Erdem (Şanlıurfaspor)