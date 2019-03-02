TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Fethiyespor: 0 - 0 Tuzlaspor

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Yavuz Bahadır Ordu , İsmail Taygu Tasalı
Fethiyespor: Übeyd, Recep , Alper (Dk 78 Anıl), Cumhur, Fethi, Emre, Sefa (Dk.70 Mertcan), Yakup Ramazan, Alican (Dk.90 Onur ), Medeni, Abdullah
Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Gökcan (D.90 Taner ), Sadık (Dk 81 Doğan), Murat, Mehmet Özdıraz, Muhammet (Dk.81 Berat), Mehmet Ozan, Erdinç, Tarık, Erdi
Sarı Kartlar: Dk.39 Alper, Dk. 57 Emre, Dk. 72 Fethi, Dk.90 Yakup Ramazan (Fethiyespor) Dk. 45 Erdi, Dk. 62 Tarık (Tuzlaspor)
Kırmızı Kartlar Dk. 67 Erdi (Tuzlaspor)