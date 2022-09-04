TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1- Silahtaroğlu Van Spor FK 0

lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Silahtaroğlu Van Spor FK'yı 90. Dakikada Oktay Balcı'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.Evindeki ilk maçı 3 puan ile kapattı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Ferudun Daldaş , Uğur Öney, Murat Can Ilgaz

Fethiyespor: Murat , Şahan, Rıdvan , Selim(Dk. 81 Doğan Can), Sinan, Aykut(Dk 60 Berkin), Burak(Dk. 60 Burak Özdüman), ,Nurettin , (Dk. 35 Mustafa), Oktay, Oğuz , Selçuk

Silahtaroğlu Van Spor Fk: Haydar, Furkan, Erkul, Miraç, Uğur Can, Yaser(Dk. 58 Batuhan), Muhamed, Uğur Adem, Sabit(Dk. 78 Furkan) , Muhsin, Barış

Gol: Dk 90 Oktay Balcı (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 69 Enes, Dk. 88 Sinan, Dk. 90+5 Burak, (Fethiyespor) Dk 76 Uğur Can, Dk. 77 Muhammet Ali, (Silahtaroğlu Vanspor)