TFF 2.Lig: Fethiyespor: 7 - Balıkesirspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasındaFethiyespor, sahasında ligden düşen Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Nurettin Dinçer Demir, Azad İlhan
Fethiyespor: Übeyd, Doğancan, Rıdvan, Aykut (Ali dk. 57), İlyas, Muratx, Burak (Oktay dk. 57), Berkinx (Hanifi dk. 78), Selçuk (Cihan dk. 67), Berkay (Selim dk. 57), Sezer
Balıkesirspor: Yiğithan, Mustafa (Okan dk. 62), Sedat, Abdullah (Umut dk. 62), Doğanay, (Ahmet dk. 80 ?), Muhammed, Güney, Görkem, Hasan Can, Arda (Talha dk. 79), Ümit (Mustafa dk. 46)
Goller: Güney (dk. 20) (Balıkesirspor), Burak (dk. 26), Murat (dk.33, 48 ve 74), Selçuk (dk. 39), Selim (dk. 80) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Berkin ( Fethiyespor), Muhammed (Balıkesirspor)