TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup 28. hafta maçında Fethiyespor, sahasında ağırladığı Karbel Karaköprü Belediyespor'a 1-0 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü , Musa Murat Emre ,Mehmet Ali Çetin
Fethiyespor: Enes, Erdinç, Alihan, Serdar, Talha, Özgür, Umut , Nurettin , Onur Taha Takır, (Dk. 46 Serhatx), Berkin , (Dk. 40 Serhan, Dk. 90 ( Burak Başkaya), Kadir Kurt (Dk.88 Cihad)
Karbel Karaköprü Belediyespor : Erşen , İsa, Fikret, Halil, Batuhan, (Dk. 57 Emre), Emirhan, (Dk. 80 Burak Büyükkaya), Umut Dilek , Abdurrahman , Fatih , (Dk. 80 Kağan), Fevzi ,(Dk. 67 Ahmet), Emre
Goller: Dk. 29 Umut Dilek (Karbel Karaköprü Belediyespor )
Sarı Kartlar: 45+2 Onur Taha, Dk 45+4 Serhan ( Fethiyespor), Dk. 45+2 Batuhan, Dk 45+4 Emirhan, Dk. 59 Fevzi, Dk. 90+ 5 Erşan (Karbel Karaköprü Belediyespor )
Kırmızı Kart: Dk. 27 Erdinç ( Fethiyespor)