TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kozanspor FK: 0

Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kozanspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Fethiyespor Kozanspor FK maçını, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ile Kozanspor FK yöneticiler ile birlikte izledi. Yaklaşık iki bin kişi maçı izledi. Apaçi taraftar topluluğu maç boyunca Fethiyespor'a destek oldu.

Maçtan Dakikalar

5. Dakikada sağ kanatta topla buluşan Furkan'ın ortasında, Rıza'nın ceza alanı için kafa vuruşunu kaleci Serkan'da kaldı.

21. Dakikada İbrahim'in ortaladığı topla ceza alanında içinde buluşan Fatih Üge topa gelişine vurdu, top az fakla dışarı çıktı.

25. Dakikada Mert Özmen'in sağdan ceza alanına ortaladığı topala buluşan Halil'in vuruşu ile dışarıya gitti.

45. Dakikada Turgay'ın ortası ile ceza alanı içinde topla buluşan Sabri gelişine vurdu. Top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

47. dakikada Halil'in sağ kanattan ceza alanı içine ortaladığı topla buluşan Turgay topu düzeltip vurdu, top direğin dibinden dışarı çıktı.

74. Dakikada Anıl Arıcıoğlu'nun ortasında Halil kafa vurdu, kaleci topu güçlükle kurtardı.

90+ 4 ceza anlı içinde düşürülen Anıl Arıcıoğlu'nun düşürülmesi soncu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Metin, topu üsten auta vurdu.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü, Muhammed Yıldız, Barış Çiçeksoyu

Fethiyespor: Serkan Demirkol, Sabri, Anıl Gir, Halil, Turgay, ( Dk. 73 Metin), Erdeniz, (Dk. 60 Anıl Arıcıoğlu), İbrahim, Mert Özmen, Cemal, ( Dk.79 Enes ), Mert Caymaz, Fatih Üge

Kozanspor FK: Onur Bulut, Fatih Gültekin, Emre, Rıza, ( Dk. 80 Serkan Özkan), Onur Güney, Furkan, (Dk. 74 Selçuk), Kadir, Oğuzhan, Bekir, Tahir, (Dk. 85 Tugay) İlhan

Sarı Kart: Dk. 44 Cemal Şener, Dk. 51 Anıl Gir, Dk. 84 Sabri, Dk. 89 Mert Caymaz, Dk. 90+2 Mert Özman ( Fethiyespor ), Dk. 60 Rıza, Dk.66 Bekir, Dk. 90 Fatih Gültekin, Dk. 90+ 3

Kırmız Kart: Dk. 56 Anıl (Fethiyespor)