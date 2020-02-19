İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Cizrespor: 1

TFF 3.

Lig: Fethiyespor: 1 – Cizrespor: 1


Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Cizrespor ile 1-1 berabere kaldı.


*** Fethiye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Apaçi taraftar grubu maç boyunca Fethiyespor'a büyük destek verdi.


*** Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yöneticiler ile Cizrespor'lu yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izlediler.


Maçtan Dakikalar


6. dakikada Canberk'in ceza sahsı içinde sert vuruşunda kaleci Serkan'ın tokatladığı top üst direğe çarparak kornere çıktı.


18. dakikada ceza sahası içine savunmayı geçen Serhat'ın yerden vuruşu auta çıktı.


21. dakikada İbrahim'in kale sahasına ortasında Şemsettin Anıl'dan önce müdahale ederek tehlikeyi önledi.


24. dakikada Yusuf'un ceza sahsına ortasında, Serhat'ın volesini kaleci Serkan son anda kornere çeldi.


45. dakikada Cemal'in ortasında Tolunay'ın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-0


62. dakikada Oyuna yeni giren Taner'in ceza sahasının önünden kullandığı serbest vuruşunda top ağlar ile buluştu. 1-1



STAT: Fethiye Şehir


HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu, Barış Çardak, Can Öztekin


FETHİYESPOR: Serkan, Erdi, Burak, (Dk. 59 Halil), Tolunay, İbrahim , Mert Özmen, Emre, Cemal,( Dk.74 Muhammet), Mert Caymaz, (Dk. 90 Sabri), Aykut Anıl


CİZRESPOR: Ramazan, Evren, Gökhan Dinçer, Niyazi, (Dk. 60 Taner), Oğuzhan, Yusuf, Canberk, (Dk. 83 Oğuzhan), Şemsettin, Murat, ( Dk. 45+3 Gökmen ), Serhat, Gökhan Çırak


SARI KARTLAR: Dk. 65 Şemsettin, Dk. 66 Gökhan Çırak, Dk. 76 Yusuf ( Cizrespor), Dk. 69 Cemal (Fethiyespot)


GOLLER: Dk. 45 Tolunay ( Fethiyespor), Dk. 62 Taner (Cizrespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.