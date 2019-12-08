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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Fatsa Belediyespo: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Serkan Tunar, Onur Hafızoğlu, İsmail Can Çavuşluk


Fethiyespor: Serkan, Sabri, (Dk. 61 Hüseyin), Erdi, Anıl Gir, Halil, İbrahim, (Dk. 50 Erkan) Mert Özmen, Cemal, ( Dk. 81 Turgay), Mert Caymaz, Aykut, Anıl Arcıoğlu


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Rıdvan,(Dk. 89 Abdullah), Ufuk, Mehmet Seçmen, ( Dk. 84 Ömerx)Muhammet, Fatih, Zeki, Zihni, Mehmet Berber , Sergen, (Dk.64 Oktay), Recep


Sarı Kart: Dk. 80 Anıl Gir, Dk. 81 Erdi Dk. 83 Aykut, Dk 90+ 3 Erkan ( Fethiyepspor), Dk. 81 Mehmet Berber ( Fatsa Belediyespor)


Kırmız Kart:


Gol: Dk. 34 Mert Cayman ( Fethiyespor)


Maçtan dakikalar


14. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Camal Şener, sol ayağı ile sert bir şut çıkardı, topu Kaleci Ömürcan güçlükle kornere çeldi.


15. dakikada defanstan atılan uzun topa koştu, kaleci Ömürcan ile birlikte topa yükseldi ve kafayı vurdu, top az farkla direği sıyırarak, yandan auta güttü.


35. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Erdi Bakırcı, sol taraftan ortaladı, Mert Caymaz topun gelişine snefis vurdu, top kaleci Ömürcan'ın bakışları altında filelerle buluştu ve Fethiyespor 1-0 öne geçti.


38. dakikada Anıl Gir ceza alanı içerisinde topla buluştu, vuruşunda kaleci Ömürcan topu güçlükle çıkardı, dönem topu defans uzaklaştırdı.


48. dakikada Aykut sağdan ortaladı, İbrahim bomboş pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Ömürcan topu kornere çeldi.


51. dakikada araya atılan topla buluşan İbrahim Kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı, vuruşu kalecide kaldı.


Fethiyespor Fatsa Belediyespor maçını, Cumhuriyet Başsavscı Kurtca Eker, Muğla Gençlik ve Spor ile Müdürü Ömer İlman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Kuloğlu, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ile Fatsa Belediyespor yöneticiler ile birlikte izledi. Yaklaşık bin kişi maçı izlerken, Apaçi taraftar topluluğu maç boyunca Fethiyespor'a destek oldu.

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