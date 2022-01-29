TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 2

TFF 3.
Lig 3. Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, sahasında İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Öte yandan İçel İdman Yurdu Teknik Direktörü Ender Alkan maçın 45+3. dakikasında rakip takımın attığı gol sonrası hakeme tepki gösterince kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Raşit Yorgancı, Ahmet Oğuz Yılmaz, Atakan Tutan
Fethiyespor: Enes, Erdinç, Soner (İbrahim dk. 84 ?), Alihan, Serdar, Talha (Burak Başkaya dk. 77), Özgür, Nurettin Çakır, Cihad, Onur (Onur Taha dk. 86 ?), Kadir
İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: Sertaç , Burak Bilge, Gökcan, Batuhan (Furkan dk. 48), Muhammed (Berkay dk. 48), Sabit (Nezir dk. 84 ?), Ömer, Erhan, Nurettin Çağlar (Ömer dk. 64), Murat (Özkan dk. 84 ?), Aslan
Goller: Muhammed (dk. 22), Furkan (dk. 79) (İçel İdman Yurdu Spor Kulübü), Alihan (dk. 45+3) (Fethiyespor)
Kırmız Kart: Ender Alkan (dk. 45+3) (İçel İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: Onur, Özgür, Alihan, Erdinç (Fethiyespor)