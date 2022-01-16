TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 18. haftasında Fethiyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Ahmet Balkan, Harun Pekyürek, Hakan Dursun
Fethiyespor: Enes, Erdinç, Soner , Alihan, (Kadir dk. 90 ?), Serdar (Berkin dk. 90 ?), Serhan (İbrahim dk. 79), Talha (Şahan dk. 90 ?), Özgür, Nurettin, (Burak dk. 85 ),Serhat, Onur Öztonga
Kırıkkale Büyük Anadolu: İlker , Yunus, Mehmet, Emrah,(Yasin dk. 89 (Osman dk. 73), Uğur, Ali Kemal (Seyit dk. 81) Ufukcan (Serkan dk. 46) Reha, Onur Çakmakçı (Yiğit dk. 89) Doğukan
Goller: Serhan (dk. 67) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Serhat, Alihan, Serhan, İbrahim (Fethiyespor), Emrah, Uğur (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)