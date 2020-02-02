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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Elazığ Belediyespor FK: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Elazığ Belediyespor FK'yı 2-0 mağlup etti.


Fethiye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarın ilgisi az oldu. Apaçi taraftar grubu maç boyunca Fethiyespor'a büyük destek verdi. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Muğla Gençlik ve Spor ile Müdürü Ömer İlman, yöneticiler ile Elazığ Belediyespor Fk yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izledi.



Maçtan Dakikalar


4. dakikada ceza alanı dışında Mert Caymaz'ın düşürülmesi sonucu hakem faul kararı verdi. Topun başına geçen Mert Caymaz topa çok sert vuruşunda, top kalecinin solundan ağlar ile buluştu. 1-0


20. dakikada Furkan'ın ceza sahasına dışından sert vuruşunda top üst direkten geriye döndü.


55. dakikada Aykut'un orta alandan getirdiği topu, Mert Özmen'e aktardı, Mert ceza sahasındaki dışında vuruşunda top yandan dışarı gitti.


68. dakikada Ceza alanı dışından Mert Özmen'in kullanılan serbest vuruşta top kaleci Ogün'ün solundan ağlata gitti. 2-0



Stat: Fethiye Şehir


Hakemler: Burak Filik, Mehmet Saldıraner, Yunus Şimşek


Fethiyespot: Serkan, Erdi, Halil, (Dk 80 Mert Çölgeçen), Turgay, (Dk. 39 Aykut), Burak Özbakır , (Dk. 66 Eren), İbrahim, Mert Özmen, Emre,Cemal, Mert Caymaz Anıl


Elazığ Belediyespor FK: Ogün, Emrah, ( Dk. 60 Mazlum), Can, Burak Keskin, Arif, Hayrettin, Oktay, (Dk. 25 Ferhat), Tuncay, Furkan,(Dk. 69 Cenk), Semih, Burak Kavlak


Goller: Dk. 4, Dk. 68 Mert Özmen, (Fethiyespor)


Sarı Kartlar: Mert Özmen, Burak Özbakır, Aykut, Anıl, Erdi (Fethiyespor) Arif, Can (Elazığ Belediyespor FK)

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