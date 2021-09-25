TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Mardin 1969 Spor: 1

Lig 3. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 2-1 mağlup etti.

Fethiyespor'da Teknik direktör Selahaddin Dinçel cezası nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımının başında sahaya çıkamamıştı. Dinçel ilk kez Mardin 1969 spor maçında takımının başında sahaya çıktı. Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Gençlikspor İl Müdürü Ömer İlman, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çaralı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir , Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve Mardin 1969 spor yöneticileri izledi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Erdinç ceza alanı dışından yakaladığı topa yerden sert vurdu, top direği sıyırıp dışarı gitti.

35. dakikada Nurettin'in serbest vuruştan kaleye gönderdiği topa Alihan kafayı vurdu, kale içinde ağlara giden topu kaleci Sercan parmaklarının ucuyla dışarıya attı.

41. dakikada Nurettin'in pasında Alihan topla ceza alanına girdi, bomboş durumda yerden sert vurdu top direğin dibinden dışarıya gitti.

45+1. dakikada Talha'nın korner atışından gelen topla Alihan fuleli adımlarda ceza alanına daldı, sert vurdu kaleciyi geçen top üst direğe çarptı.

49. dakikada Alihan soldan ceza alanına girdi yerden ortaladı, Nurettin'in vuruşunda top kalecide kaldı.

53. dakikada ikili mücadele Mustafa Erdinç'i sert bir faul ile durdurunca saha karıştı, hakem yardımcısı ile konuştuktan sonra Mustafa'yı kırmızı kartla oyun dışı etti.

73. dakikada Alihan sağdan ceza alanına yaklaştı topu Nurettin'e çıkardı, bu futbolcunun şutu savundan döndü Berkin dönen topa sert vurdu, top ağlara gitti. 1-0

84. dakikada Berkin ceza çalımlarla girdi, müsait durumda Serhan verdi, Serhan'ın sert şutu kaleciden döndü, bu topu yakalayan Burak kafa ile yakından topu ağlara gönderdi. 2-0

90. dakika sağdan Abdülkadir pasını penaltı noktası üzerinde pilase bir vuruşla Nezir topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Sercan Yılmaz, Mustafa Burak Kuş, Vedat Güneş

Fethiyespor: Ahmet, Erdinç, Cemal (Burak dk. 61), Alihan (Soner dk. 79), Serdar, Serhan (İbrahim dk. 88 ?), Talha (Berkin dk. 61), Nurettin (Turgay dk. 88 ?), Serhat, Onur, Kadir,

Mardin 1969 Spor: Sercan, Hebat Rıdvan (Sercan dk. 83), Abdülkerim (Ayhan dk. 46),Nezir Mustafa, Ömürcan (Muhammed dk. 46), Kerim , Nimet, Alparslan, Özgür (Abdülkadir dk. 87 ?)

Goller: Berkin (dk. 73), Burak (dk. 84) (Fethiyespor), Nezir (dk. 90) (Mardin 1969 Spor)

Kırmızı Kart: Mustafa (dk. 52) (Mardin 1969 Spor)

Sarı Kartlar: Abdulkerim, Hebat, Rıdvan, Nezir, Ayhan (Mardin 1969 Spor), Cemal, Alihan, Berkin, Serhat (Fethiyespor )