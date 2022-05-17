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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2

TFF 3.

Lig Play-Off mücadelesinde Fethiyespor evinde ağırladığı Ofspor'u yarı final ikinci maçında 3-2 yenerek finale adını yazdırdı.



Stat: Fethiye Şehir


Hakemler: Yalçın TaşkınFurat , Emrah Akkaya ,Çağrı Yıldırım


Fethiyespor: Enes, Erdinç, Alihan (Berkin dk. 87 ?), Serdar (Maksut dk. 90 ?), Serhan (Cihat dk. 87 ?), Özgür, Umut (Talha dk. 72), Nurettin (Burak dk. 87 ?), Serhat, Onur, Kadir


Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Mizhat Burak, Buğrahan, Muhammet Emre (Tugay dk. 77), Emre (Bora dk. 84), Adnan, Volkan (Onur dk. 84 ?), Ömer, Fikret (Miraç dk. 77), Gökhan, Temel, Serkan (Oktay dk. 61)


Goller: Nurettin (dk. 8 ve 27), Serhan (dk. 58) (Fethiyespor), Ömer (dk. 35), Adnan (dk. 64) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)


Kırmızı kartlar: Buğrahan (dk.80), Ömer (dk. 86) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)


Sarı kartlar: Buğrahan (Yeşilyurt D.Ç Ofspor), Umut Kaya (fethiyespor)

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