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TFF 3. Lig: Muğlaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 0

3.

Lig Grupta Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Muğlaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenerek iki haftadır sürdürdüğü çıkışını devam ettiriyor. Yeşil Beyazlılar geçen hafta deplasmanda Soma'yı liderlikten ederken, liderlik için Muğla'ya gelen Darıca Gençlerbirilği'ni de ikincilikten etti.


Maçtan Dakikalar


Dk. 11 Maçın ilk pozisyonu Muğlaspor'dan geldi. Sami Can'ın yaptığı ortayı Adem Anıl'a bıraktı. Anıl'ın ceza alanı dışından ayak içi vuruşu az farkla dışarı çıktı.


Dk 13 Darıca Gençlerbirliği atağında Ömer'in kaleyi karşıdan gören uzak mesafeden vuruşu üst direkten döndü.


Dk 15 Muğlaspor'da Batuhan kanattan getirdiği topu ortaladı. Topa Murat Can vuramadı. Ardından kaleye paralel ilerleyen topu Ramazan dışarı gönderdi.


Dk 17 Darıca Gençlerbirliği bu dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Berat ceza alanı içine gelen topu kontrol ederek kaleye gönderdi. Topu son anda kaleci Yunus Emre kornere çeldi.


Dk 19 Darıca Gençlerbirliği'nden Selman'ın ceza alanı dışından kullandığı frikik direkten döndü.


Dk 50 Darıca Gençlerbirliği'nde Berat sağ kanattan defansı çalımlayarak getirdiği topu dışarı attı.


Dk 54 Muğlaspor'da Ramazan yaklaşık 30 metre sürdüğü top ile ceza alanı içine girdi. Metin'in ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Murat Can penaltı atışını gole çevirdi 1-0.


Dk 58 Muğlaspor bu dakikalarda baskısını arttırdı. Sol kanattan Ramazan getirdiği topu Murat Can'a verdi. Murat Can topu Adem'e çıkardı. Adem'in sert şutu az farkla dışarı çıktı.


Dk 74 Darıca Gençlerbirliği'nde Berat sağ kanattan orta yaptı. Nebi'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.


Dk 90 Muğlaspor'da Salih orta sahadan sürdüğü topu Rıdvan'la buluşturdu. Rıdvan ceza alanı içinde buluştuğu topu köşeye gönderdi ve Muğlaspor 2-0 öne geçti.


Stat: Muğla Atatürk


Hakemler: Metehan Alpat, Mehmet Gökhan Ceylan, Şeyhmus Baysal


Muğlapor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Mustafa Acar, Adem Aydın, Savaş Yorulmaz(Dk 67 Mehmet Akif Şerifoğlu), Ramazan Özkabak (Dk 77 Rıdvan Çelik), Anıl Yıldırım (Dk 90 Ahmet Keleş ?), Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan


Darıca Gençlerbirliği A.Ş: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer (Dk 86 Atakan Aybastı), Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan (Dk 60 Salih Seyiş), Metin Güler (Dk 60 Emre Alan), Ferhat Çoban, Fahrettin Bıyıklı, Nebi Tiryakioğlu


Goller: Dk 54 Murat Can Bölükbaşı (Pen), Dk 90 Rıdvan Çelik (Muğlaspor)


Sarı Kartlar: Çağlayan Menderes, Murat Can Bölükbaşı, Savaş Yorulmaz, Adem Aydın (Muğlaspor) Emre Pehlivan (Darıca Gençlerbirliği.

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