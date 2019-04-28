TFF 3. Lig: Muğlaspor: 2 Kocaelispor: 0

Lig 3. Grup mücadelesinde ligin bitimine bir hafta kalan play-off'u garantileyen Kocaelispor'u ağırlayan Muğlaspor, rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek son haftaya rahat girdi.

Maçtan Dakikalar:

2. dakikada Muğlaspor atağında, Ramazan Özkabak rakip kale önüne yaptığı ortasında Murat Bölükbaşı topa dokunamayınca Muğlaspor mutlak bir golden oldu. 14. dakikada Muğlaspor atağında Cebrail Serçek ceza sahasına ortaladı, ceza sahası içinde Murat Bölükbaşı vurdu top kaleciden döndü. 40. dakikada Muğlaspor atağında Cebrail Serçek'in pasında topla buluşan Rıdvan Çelik kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yan ağlarda kaldı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

50. dakikada nadir gelişen Kocaelispor atağında Burak Süleyman'ın ara pası ile ceza alanında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda top kaleci Barış'tan döndü. 53. dakikada Ramazan Özkabak'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta yaklaşık 30 metreden top kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu 1-0. 60. dakikada Zeki Sinanoğlu'nun orta sahadan yaptığı ortada rakip ceza alanı üzerinde topla buluşan Murat Bölükbaşı ceza alanı içinden sert şutunda top ağlarla buluştu 2-0.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mustafa Zıvalı, Ahmetcan Akkoyun

Muğlaspor: Barış Başkan **, Polat Ertek **, Mustafa Acar **, Salim İyik ** (Dk.86 Barış Sabancı ?), Ramazan Özkabak *** (Dk.79 Yağız Rüştü Aktaş?), Zeki Sinanoğlu **, Cebrail Serçek **, Rıdvan Çelik **, Akın Karaaslan **, Murat Can Bölükbaşı *** (Dk.88 Kutay Aydın?), Mikail Baydır ***

Kocaerlispor: Can Emre Yücel **, Murat Soner Başak *, Kemal Can Aydemir *, Gökdeniz Bayrakdar *, Sefa Narin * (Dk.37 Mehmet *), Burak Süleyman *, Sinan Pekdemek *, Mesut Özdemir *, Onur Öztonga *, Ali Keten *, Kerem Yıldırım * (Dk. 15 kerem Yıldırım *- Dk.61 Mert Yavuz *)

Sarı Kartlar: Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor); Murat Soner Başak (Kocaelispor)

Goller: Dk. 53 Ramazan Özkabak, Dk. 60 Murat can Bölükbaşı (Muğlaspor)