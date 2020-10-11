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TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 1954 Kelkit Belediye: 1

TFF 3.

Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin dördüncü karşılaşmasında sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'a 1-0 yenildi.


Maçtan dakikalar


Dk. 26 - Muğlaspor net fırsatı değerlendiremedi. Yeşil beyazlıların kazandığı köşe vuruşunu kullanan Ömer Faruk'un ceza alanı içine yaptığı ortada karambol oluştu. Mümin'in müsait pozisyonda kalenin önünden şutu Kelkit defansı son anda çıkardı.


Dk 30- 1954 Kelkit Belediyesporlu Ensar ceza alnının sağ tarafından orta açtı. Reha'nın kafayla indirdiği topu Hamza ağlara gönderdi. İlk yarı 1-0 Kelkit'in üstünlüğü ile sona erdi.


Dk 69 - Muğlaspor beraberlik golü için baskısını arttırdı. Ceza alanı içinde topla buluşan Emirhan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.


Dk 85 - Kelkit Belediyespor'lu Ensar'ın ortaladığı top sonrası ceza alanı içinde Adem'in şutunu kaleci Barış çıkardı.


Stat: Muğla Atatürk


Hakemler: Ramazan Doğanay, Metin Uçar, Muhammet Mehmet Delimazı,


Muğlaspor: Barış Başkan, Mehmet Yeniler, Mümin Aysever, İbrahim Can Köse, Cantürk Güngör, Asım Aksungur (Dk 85 Zeki Sinanoğlu?), Ömer Faruk Canbirdi (Dk 60 Barış Sungur), Polat Ertek, Muhammed Emel, Nizamettin Emirhan Kılıç (Dk 75 Erol Aydın), Osman Kocaağa


1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu, Hüseyin Teker, Reha Kurt (Dk 70 Erhan Çıkar), Hamza İpekçi(Dk 85 Caner Yıldız), Ensar Kemaloğlu, Halil İbrahim Keleş, Tayfun Çulha, Erkan Bükülmez, Enes Ocak, Adem Sağlam, Adem Kaba


Sarı Kartlar: Adem Kaba, Hüseyin Teker, Cantürk Güngör, Halil İbrahim Keleş (1954 Kelkit Belediyespor)


Gol: Dk 30 Hamza İpekçi (1954 Kelkit Belediyespor)

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