TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 Altındağ Belediyespor:0

Karşılaşma başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Barış Çardaklı, Anıl Küçükkaraca

Muğlaspor: Gökhan Yenigün, Mustafa Acar, Adem Aydın(Dak 62 Rıdvan Çelik), Mehmet Şerifoğlu(Dak. 76 Rıza Altıntaş), İbrahim İçuz, Ramazan Özkabak, Anıl Yıldırım, Murat Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Altındağ Belediye: Furkan Taş, Gürkan Alver, Serkan Şirin, Muzaffer Doğan, Emre Toptan, Furkan Güneş, Selçuk Baştürk, Ömer Kanberoğlu (Dak.72 Bayram Can Alyurt), Ali Aydın(Dak. 80 Tunahan Akpınar), Fatih Karslı, Muhammed Furkan Özkan(Dak. 58 Mücahit Karabulut)

Sarı Kartlar: Rıza Altıntaş, Muhammed Emel (Muğlaspor) Furkan Güneş (Altındağ Belediye)

Maçtan dakikalar:

20'nci dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Fatih Karslı'nın çaprazdan sert şutunu Muğlaspor kalecisi Gökhan köşeden topu tokatlayarak kornere çeldi. 22'nci dakikada konuk ekip bu defa Serkan Şirin ile gole yaklaştı. Kaleyi tam karşıdan gören noktadan Serkan'ın sert şutunu kaleci Gökhan gole izin vermedi. 43'üncü dakikada Muğlaspor Murat Can Bölükbaşı'nın kafa ile indirdiği topu Sami Can Özkan değerlendiremedi. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Altındağ Belediyespor ceza alanı içinde yaşanan karambolde topa son vuran Muhammed Emel topu auta gönderdi.