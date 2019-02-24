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TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 - Fatsa Belediyespor:0

3.

Lig Grupta oynanan Muğlaspor-Fatsa Belediyespor karşılaşması başladığı gibi golsüz sona erdi. İki takımın da etkisiz futbolu maça gelen taraftarların tepkisini çekti. Konuk ekibin daha derli toplu futbol ortaya koyduğu mücadelede Muğlaspor'da Semih'in yerine oyuna giren Mükail Baydır oyunu hareketlendirmesine rağmen karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da puanları paylaştı.


Maçtan dakikalar


57. dakikada maçın ilk pozisyonu gelişti. Bu dakikada Muğlaspor'lu Murat Can Bölükbaşı'nın ceza alanı içine havadan gelen topu Semih'e indirdi. Semih'in vurduğu şut az farkla dışarı çıktı. 66. dakikada Muğlaspor'da Mükail Baydır'ın ceza alanı içine uzun pasında Murat Can Bölükbaşı'nın indirdiği topta Rıdvan'ın şutunu kaleci Ömürcan çıkardı. 74. dakikada Sinan Turan'ın ceza alanı dışından kullandığı frikik atışında top üstten auta gitti. 78. dakikada Mükail Baydır orta sahadan aldığı topu ceza alanı dışına kadar taşıdı. Ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı. 79. dakikada Fırat Hekimoğlu'nun sol kanattan ceza alanına yaptığı ortayı Ramazan Özkabak kafa ile kaleye gönreddi. Top üst direğe çarparaka auta çıktı. 82. Dakikada Fatsa Belediyespor'da Vedat Erçin'in ceza alanı dışından vuruşu az farkla dışarı çıktı.


Stat: Muğla Atatürk


Hakemler: Ali Yılmaz, Ferhat Dalgıç, Mehmet Kirişçioğlu


Muğlaspor: Barış Başkan, Mustafa Acar, Salim İyik (Dk. 46 Rıdvan Çelik), Ramazan Özkabak, Zeki Sinanoğlu, Cebrail Serçek, Sinan Turan (Dk. 83 Kutay Aydın), Akın Karaaslan, Murat Can Bölükbaşı, Semih Ergül (Dk. 63 Mükail Baydır), Fırat Hekimoğlu


Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Hüseyin Tokmak(Dk. 55 Şefik Koz), Oğuzhan Kandemir, Ercüment Balıkçı , Ali Say, Osman Berkay Özçelik, Yakup Kayış, Serkan Çalık, Abdülkadir Kaplan(Dk. 79 Vedat Erçin), Fatih Çakırx (Dk. 65 Ali Koçak), Fatih Çolak


Sarı Kartlar: Sinan Turan, Mükail Baydır, Mustafa Acar (Muğlaspor) Hüseyin Tokmak, Şefik Koz (Fatsa Belediyespor)

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