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TFF 3. Lig Muğlaspor:0 Osmaniyespor: 0

3.

Lig Grupta takipçisi Osmaniyespor'u konuk eden Muğlaspor, rakibi ile puanları paylaştı. Muğlaspor-Osmaniyespor karşılaşmasında 48 Gençlik Taraftar Derneği Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü takıma katkıları nedeniyle tribüne davet etti ve uzun süre tezahürat etti. Maçın başlama düdüğü ile birlikte ev sahibi Muğlaspor'lu futbolcular uzun süredir alamadıkları paraları için yönetim protesto amacıyla topa bir dakika müdahale etmedi. Konuk ekip de kendi sahasında top çevirdi.


Maçtan Dakikalar


Dk. 19: Osmaniyespor'lu Taşkın Kartal'ın yaklaşık 35 metreden vurduğu sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.


Dk.39: Muğlaspor gole çok yaklaştı. Rıdvan'ın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada topa dokunamayan Ramazan takımını mutlak golden etti.


Dk 47: Muğlaspor net pozisyondan yararlanamadı. Ramazan sağ kanattan getirdiği topu sol kanattan bindiren Rıdvan ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rıdvan'ın şutunu kaleci Alp son anda kornere çeldi.


Dk. 60: Osmaniyespor'da Samet'in sağ kanattan yaptığı ortada Furkan sert vurdu. Kaleci Gökhan'dan dönen topu defans son anda uzaklaştırdı.


Stat: Muğla Atatürk


Hakemler: Alkım Aksoy, Özgür Fatih Kalaycı, Mikail Can


Muğlaspor: Gökhan Yenigün, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şerifoğlu, Burak Yılmaz( Dk 66 Anıl Yıldırım), Ramazan Özkabak (Dak. 78 Adem Aydın), Güray Fırat, Rıdvan Çelik (Dak. 89 Rıza Altıntaş), Osman Kocaağa, Murat Can Bölükbaşı, Muhammed Emel, Sami Can Özkan


Osmaniyespor: Alp Arda, Furkan Işıkdemir (Dak. 83 Abdullah Ali Telli), Ahmet Baykal (Dak 76 Hakan Akman), Ekrem Sütçü, Samet Dağlı, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Erkan Çam, Taşkın Kartal (Dak. 90 Onur Kızaltaş), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Soner Birinci


Sarı Kartlar: Burak Yılmaz, Anıl Yıldırım (Muğlaspor), Hamit Bayraktar, Soner Birinci, Erkan Çam (Osmaniyespor)

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