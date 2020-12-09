TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 - Siirt İl Özel İdare Spor:1

Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor'u konuk etti. Evinde henüz galibiyet ile tanışamayan yeşil beyazlılar rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5'inci dakikada Muğlaspor net golden yararlanamadı. Süleyman'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde Ömer'in ayak koyduğu top direk dibinden dışarı çıktı.

15'inci dakika Muğlapor'lu Süleyman'ın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruş üstten az farkla dışarı çıktı. Başka önemli pozisyonun olmadığı ilk yarı 0-0 sona erdi.

60'ıncı dakikada Muğlaspor gole çok yaklaştı. Korner sonrası ceza alanı içine gelen topu Atakan sert bir şutla kaleye gönderdi. Kaleci Ahmet topu son anda çeldi.

65'inci dakikada Muğlaspor'lu İbrahim'in kullandığı korner sonrası top, ceza alanı içinde İbrahim Can Köse'nin önüne düştü. İbrahimin'in şutunu Siirt defansı çıkardı.

70'inci dakikada Siirt İl Özel İdare Spor öne geçti. Ceza alanı çizgisi üzerinden Necati'nin sert şutu filelerle buluştu. Karşılaşma 1-0 Siirt İl Özel İdare Spor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Erhan Kaya, Mahmut Gülle, Yasin Kılıç

Muğlaspor: Barış Başkan, Mehmet Yeniler, Atakan Akbulut, İbrahim Can Köse, Burak Yılmaz (Dk 68 Barış Sungur), İbrahim İçuz, Ömer Faruk Canbirdi (Dk 80 Ercan Çiftçi), Polat Ertek, Emre Yıldırım, Muhammed Emel, Süleyman Çelik

Siirt İl Özel İdare Spor: Ahmet Taş, Faruk Yaldıran, Burhanettin Sever (Dk 84 Bilal Gücüyetmez), Abdullah Bal, Turgut Delen, Enis Gül, Necati Baş, Mehmet Aslan, Abdulkadir Özdemir (Dk 84 Ömer Erel), Harun Koç (Dk 73 Celal Geyik), Hamit Kılıç (Dk 61 Barış Turan)

Goller: Necati Baş (Siirt İl Özel İdare Spor)

Sarı Kartlar: Süleyman Çelik (Muğlaspor) Enis Gül, Burhanettin Sever, Mehmet Aslan, Barış Turan (Siirt İl Özel İdare Spor)