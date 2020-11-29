TFF 3. Lig: MUğlaspor:1 Adıyaman 1954: 1

Lig ekiplerini kupa dışına bırakan Muğlaspor, lig karşılaşmalarında aynı başarıyı gösteremiyor. Kendi sahasında henüz 3 puanla tanışamayan Yeşil Beyazılar Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Adıyaman 1954 Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

Dk 5- İbrahim'in sağ kanattan getirerek yaptığı ortada Ömer Faruk'un kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Dk 18- Adıyaman 1954 Spor'da topla ceza alanı dışında buluşan Salim'in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

Dk 19- Adıyaman 1954 Spor'lu Serkan'ın ceza alanı içinde topa el ile müdahale etmesi sonucu maçın hakemi Doğukan Yıldırım beyaz noktayı gösterdi. Muğlaspor Mümin'in kaydettiği penaltı golü ile 1-0 öne geçti.

Dk 34- Muğlaspor ikinci gole çok yaklaştı. Defansın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan İbrahim Can Köse, kaleci ile karşı karşıya kaldı. İbrahim'in köşeye gönderdiği topun ağlarla buluşmasını kaleci Türker önledi.

Dk 51- Muğlaspor savunmasının yaptığı hatayı değerlendirerek topu önünde bulan Taylan düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı 1-1.

Dk 61- Adıyamanspor'lu Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortada topu gelişine kaleye gönderen Taylan'ın şutu üstten dışarı çıktı. Başka önemli bir atak olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Halil Tolgahan Demir, Rıdvan Çelik

Muğlaspor: Barış Başkan, Mehmet Yeniler, Mümin Aysever(Dk 87 Atakan Akbulut), İbrahim Can Köse, Burak Yılmaz(Dk 63 Erol Aydın), İbrahim İçuz, Ömer Faruk Canbirdi, Polat Ertek, Emre Yıldırım, Muhammed Emel, Nizamettin Emirhan Kılıç (Dk 73 Asım Aksungur)

Adıyaman 1954 Spor: Türker Dırdıroğlu, Sefa Aksoy, Selim Şahin, Fuat Bavuk(Dk 82 Sami Emirhan Kayıkçı), Ahmet Teker(Dk 90 Hüseyin Ekici?), Mustafa Çalışkan(Dk 45 Taylan Özgün), Serkan Yıldız, Seyid Ahmet Han, Osman Paşa Zorlu, Salim Uzun(Dk 80 Haluk Türkeri), İlyas Ekiz

Goller: Mümin Aysever (Muğlaspor), Taylan Özgün (Adıyaman 1954 Spor)

Sarı Kartlar: İbrahim İçuz, Nizamettin Emirhan Kılıç, Polat Ertek (Muğlaspor) Sami Emirhan Kayıkçı, Ahmet Teker (Adıyaman 1954 Spor)