TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Anagold 24 Erzincanspor:0

Lig 3. Grupta Anagold 24 Erzincanspor'u konuk eden Muğlaspor, 90 dakika sonunda 3 puanı tek golle aldı. Son dört haftada 4 puan alan ve dört maçını da berabere tamamlayan Yeliş-Beyazlılar, 3 puanı bir ay sonra Anagold 24 Erzincanspor karşısında alarak taraftarlarını sevindirdi.

Maçtan Dakikalar:

Dk.11 Muğlaspor atağında Rıdvan'ın sağdan ortasında rakip ceza alanında Murat Can Bölükbaşı'nın rövaşata vuruşu auta gitti.

Dk.13 Anadogold 24 Erzincan atağında Halil Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutu direğin hemen yanından auta gitti.

Dk.23 Muğlaspor atağında rakip ceza alanı içinde topla buluşan Rıdvan Çelik'in şutu direğin üstünden auta gitti. İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

Dk.51 Muğlaspor atağında rakip ceza alanına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rıdvan Çelik'in vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

Dk.71 Muğlaspor atağında Salim İyik'in ortasında müsait durumdaki Ramazan Özkabak topu auta attı.

Dk.75 Muğlaspor atağında Ramazan Özkabak kaleyi tam karşıdan gören noktadan sert vurdu top ağlarla buluştu 1-0.

Stat: Atatürk

Hakemler: Batuhan Bayar (xxx), Ahmet Yaşılak (xxx), Ertunç Kaplan (xxx)

Muğlaspor: Barış Başkan (xx) , PolatErtek (xx), Mustafa Acar (xxx), Salim İyik (xx) (Dk.87 Yağız Rüştü Aktaş ?), Zeki Sinanoğlu (x), Cebrail Serçek (xx), Sinan Turan (Dk.70 Mükail Baydır), Rıdvan Çelik(xx), Murat Can Bölükbaşı (xx), Semih Ergül (Dk.65 Ramazan Özkabak)

Anagold 24 Erzincanspor: Bahadır Kaya (xx), Yavuzhan Keleşoğlu, Halil Yılmaz(Dk.65 Sabit Hakan Yılmaz), Muhannet Aran, Erdi Kasapoğlu (Dk.80 Enes Yılmaz), Volkan Özcan, Hüseyin Çıray, Sefa Küpeli (Dk. 87 Berke Tulpar ?), Talha Mayhoş, Gökhan Payal, Uğur Karakoç

Sarı Kart:: Salim, (Muğlaspor) Talha, Sefa, Gökhan (Anagold 24 Erzincanspor)

Gol: Dk.75 Ramazan (Muğlaspor)