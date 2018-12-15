TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Bayburt Özel İdare: 1

Lig 3. Grupta lider Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor'u ağırlayan Muğlaspor, rakibi karşısında 52'inci dakikada Zeki Sinanoğlu ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 76'ncı dakikada Selçuk Kaban ile cevap verdi. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan Dakikalar:

25'inci dakikada Sinan'ın ortasında Murat Bölükbaşı'nın kafa şutu kaleci Alişan Şeker'de kaldı. 44'üncü dakikada konuk ekip Kerem Az'ın sağ kanattan yaptığı ortayı forvet bakınca kaleci Barış Başkan topa sahip oldu. İlk yarı golsüz sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına Muğlaspor daha istekli başlarken 52'inici dakikada Sinan Turan'ın sağ kanattan kale içine yaptığı ortada topla son buluşan Zeki Sinanoğlu yakın mesafeden topu ağlara gönderdi 1-0. 68'inci dakikada Eren Açıkgöz'ün ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Barış Başkan köşeden tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 76'ncı dakikada konuk ekibin golü geldi. Bu dakikada Mustafa Dündar'ın çaprazdan sert şutunu kaleci Barış Başkan yatarak önledi. Dönen topu iyi takip eden Selçuk Kaban topu ağlara gönderdi 1-1. 86'ncı dakikada Erol Yüksel'in ceza alanına yaptığı ortada Emre Balcı'nın kafa şutunu kaleci Barış Başkan son anda kornere çeldi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Barkın Kara, Ali Kılıç, Sabri Öğe

Muğlaspor: Barış Başkan, Polat Ertek, Salim İyik, İsmail Baydil( Dak. 70 Erol Aydın) Abdülsamet Tunçay, Zeki Sinanoğlu, Sinan Turan(Dak 90 Fırat Hekimoğlu?), Rıdvan Çelik(Dak. 83 Berk Akıncı), Murat Bölükbaşı, Hakan Çimen

Bayburt İl Özel İdare: Alişan Şeker, Erol Yükseker, Ali Kemal Yükseker, Selçuk Kaban, Serdar Eylik(Dak. 72 Mustafa Dündar), Okan Şahingöz(Dak 87 Selçuk Hakalmaz), Emre Balcı, Eren Açıkgöz(Dak 90+1 Haydar Deniz?) Volkan Çekiç, İsmet Kavuştu, Kerem Az

Goller: Dak 52 Zeki Sinanoğlu (Muğlaspor) Dak. 76 Selçuk Kaban (Bayburt İl Özel İdare)

Sarı Kartlar: Abdülsamed Tuncay, Sinan Turan (Muğlaspor), Erol Yükseker, Okan Şahiingöz (Bayburt)